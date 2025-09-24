Резиденты кластера видеоигр и анимации воспользуются льготами фонда "Сколково"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации могут воспользоваться налоговыми льготами фонда "Сколково", которые включают нулевую ставку по налогу на прибыль, на добавленную стоимость (НДС) и имущество, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Кластер, созданный Агентством креативных индустрий (АКИ), откроется в этом году и станет первой в России площадкой, которая объединяет весь цикл игровой и анимационной индустрии – от разработки идей до международных релизов. Он расположится на 5 этажах бизнес-центра на улице Николы Теслы и объединит как начинающих, так и опытных разработчиков.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что кластер станет экосистемой, где резиденты будут получать поддержку на всех этапах.

Кроме льготной аренды и налоговых преференций "Сколкова", они получат доступ к современному оборудованию, акселераторам и образовательным программам. Это даст возможность компаниям быстрее реинвестировать прибыль и выходить на международный уровень.

Помимо этого, технологические видеоигровые студии смогут ускоренно получить статус участника инновационного центра, набор налоговых и таможенных преимуществ, в том числе полное возмещение таможенных пошлин и НДС, а также 15% на взнос пенсионного страхования и 0% на социальное и медицинское страхование.

Зампред правления по международной кооперации и спецпроектам фонда Станислав Волошин указал, что "Ск Игры" запустили год назад. За это время направление прибавило в скорости: количество студий-резидентов увеличилось почти в два раза, а экосистема окрепла и стала более связанной. В кластер планируется перенести лучшие практики 2024 года, что поможет студиям быстрее запускать проекты и выводить их на новые рынки.

При этом для игровых команд, заходящих в "Сколково", запустят бесплатный fast track, чтобы те смогли быстрее стать частью экосистемы и получить доступ ко всем ее возможностям.

Ранее китайские эксперты высоко оценили потенциал отечественных игр для выхода на глобальный рынок. Руководитель направления международного сотрудничества компании AppLens Чжао Ху уточнил, что такие центры, как кластер видеоигр, способствуют развитию бизнеса и укрепляют международное партнерство.