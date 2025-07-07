Более 80 проектов разработают по итогам четырех сезонов "Фабрики видеоигр"

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По итогам четырех сезонов сезонов "Фабрики видеоигр" будет разработано свыше 80 игровых проектов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора акселератора Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) – "Фабрики видеоигр" – Константина Бучнева.

АКИ открыла четвертый сезон приема заявок от компаний-разработчиков. Их ждут до 18 июля. Принять участие могут как опытные студии, так и начинающие команды разработчиков со всей России. Всего будут отобраны не менее 20 проектов.

Агентство реализует проект "Фабрика видеоигр" с прошлого года. По словам Бучнева, главная задача "Фабрики видеоигр" заключается в том, чтобы хорошие видеоигровые продукты получали средства на дальнейшую разработку.

За три прошлых сезона команды создали при поддержке акселератора 60 пилотных версий видеоигр в различных жанрах. Лучшие из них, уточнил Бучнев, привлекли инвестиции, суммарный размер которых превысил 150 миллионов рублей.

Семь участников "Фабрики видеоигр" уже выпустили свои продукты на российских и иностранных платформах. В настоящее время пользователи установили их игры почти 25 тысяч раз.

Лидером по продаже стала карточная игра с юмористическим сюжетом Union of Gnomes от студии Hoolignomes, рассказали в АКИ. Второе место по популярности разделили приключенческая игра Twilight Wars от студии Comrade Bear Games и пошаговая тактика по мотивам славянских сказок "Песнь Копья" от Divovision Games.

В АКИ ожидают, что из более 80 проектов, которые появятся по итогам четырех сезонов, 25 привлекут инвестиции и выйдут на международный рынок. В результате общее число проданных копий игр в течение года после релиза должно достичь 1,2 миллиона штук.

Работу акселератора высоко оценили в Archangel Team, которая создала собственный шутер "Проект "Архангел". Команда разработчиков сформирована из студентов, поэтому менторская поддержка в их случае была важна в первую очередь, пояснил их представитель.

"Фабрика видеоигр" станет часть масштабной экосистемы первого в стране кластера видеоигр и анимации от АКИ. Его открытие запланировано на территории "Сколкова" уже в этом году. В кластере будут работать компании-резиденты, отобранные в ходе конкурса. Замгендиректора АКИ добавил, что аренда офисов будет доступна для резидентов по льготным ставкам.

Ранее зарубежные представители креативных индустрий посетили указанный кластер. Среди гостей были эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, специалистов впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве. Они также оценили архитектурную концепцию и инфраструктуру проекта.