Зарубежные эксперты посетили площадку будущего кластера видеоигр и анимации в "Сколкове"

Фото: телеграм-канал "Департамент культуры"

Зарубежные представители креативных индустрий посетили столичный инновационный кластер "Сколково", где уже в следующем году откроется первый российский кластер видеоигр и анимации. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"С возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Коллег впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве. Они оценили архитектурную концепцию и инфраструктуру проекта, провели переговоры с московскими разработчиками", – отметила заммэра.

Представитель Индонезии, президент местной ассоциации игр Шафиг Хусейн, увидел большой потенциал для будущего партнерства, а сооснователь крупной индийской компании Дипак Аил сказал, что столичный кластер видеоигр станет проектом с инфраструктурой мирового уровня, который позволит дать мощный импульс отрасли.

"Мы изучаем возможность размещения офиса или команды в Москве, чтобы стать частью этого проекта и вместе с российскими разработчиками выводить индустрию на новый глобальный уровень", – добавил он.

Кластер охватит все отрасли индустрии, включая обучение и поддержку столичных студий в экспорте своих продуктов. Для разработчиков предусмотрены офисы, переговорные, серверные, студии захвата движения, студия звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочная зона и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что вклад креативных индустрий в экономику Москвы за 2 года вырос на 35%. Налоговые поступления организаций в 2023 год составили 392,3 миллиарда рублей, что можно сопоставить со сферами образования и бытовых услуг.

