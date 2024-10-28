Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вклад креативных индустрий в столичную экономику увеличился за два года на 35%, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра Москвы, в прошлом году налоговые поступления организаций, занятых в этой сфере, составили 392,3 миллиарда рублей, приблизительно столько же приходит от сферы образования и бытовых услуг. Собянин отметил, что основой роста креативной индустрии столичной экономики являются кадры. Так, например, только за последний год число занятых в данной сфере выросло на 12%.

Для поддержки предпринимателей, работающих в креативной сфере, город создал ряд инструментов, необходимых для запуска своего проекта, а также его продвижения и выхода на отечественный и зарубежный рынки. Среди таких инструментов, например, программы-акселераторы, организованные агентством креативных индустрий Москвы, в том числе "Фабрика дизайна", "Дизайн-цех", "Киношоурум", а также "Арт-сезоны" и проект "ПРО.Креатус".



Кроме того, мэр поделился, что в следующем году в "Сколково" откроется первый в стране кластер видеоигр и анимации.

Ранее креативный кластер Москвы представили на форуме БРИКС "Облачные города". Отмечается, что на сегодняшний день в творческом секторе Москвы трудятся около 110 тысяч компаний, большинство из которых связано с киноотраслью, а также занято в издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр. При этом уже к 2030 году Москва намеревается вдвое увеличить оборот креативных индустрий, а также в 1,5 раза расширить их вклад в валовой региональный продукт.