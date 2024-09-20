Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий к 2030 году

Фото: пресс-служба Мостуризма

В концертном зале "Зарядье" состоялся форум БРИКС "Облачные города". Участие в нем приняли управленцы и эксперты из разных стран, в том числе Бразилии, Индии, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии, Катара, Турции и Казахстана.

Деловая программа форума была посвящена развитию мегаполисов. Участники обсуждали вопросы цифровизации, новых технологий, передовых управленческих практик, инфраструктурных мегапроектов и предпринимательства, а также поддержки экспорта.

Кроме того, на форуме обсуждались человеческий капитал и креативные индустрии, которые эксперты считают важным составляющим экономики городов будущего. Так, на сегодняшний день в творческом секторе Москвы трудятся около 110 тысяч компаний, большинство из который связано с киноотраслью, а также занято в издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр.

При этом уже к 2030 году Москва намеревается вдвое увеличить оборот креативных индустрий, а также в 1,5 раза расширить их вклад в валовой региональный продукт (ВРП).

"Широкие возможности поддержки и развития талантов – основа для увеличения вклада креативных индустрий в ВРП Москвы в 1,5 раза – до 14%", – обратила внимание заммэра столицы Наталья Сергунина.

Вместе с тем в городе действует многоуровневая система поддержки творческого сектора, которая включает организацию практикумов и маркетов, а также выделение грантов и продвижение на международных форумах. Предприниматели могут воспользоваться 20 инструментами для открытия собственного дела и выхода на новые рынки в дальнейшем.

При этом за два года оборот занятых в креативных индустриях компаний вырос в 1,5 раза и в 2023 году составил 5,8 триллиона рублей. Вместе с тем в городе продолжают действовать акселерационные программы, в рамках которых стартапы разрабатывают решения и заключают контракты с крупным бизнесом.