Суд запретил деятельность издателя игры World of Tanks

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Таганский суд Москвы запретил деятельность компании "Леста игры", которая является издателем игр World of Tanks и World of Warships, и обратил ее активы в российский доход. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ в полном объеме. По словам председателя суда Михаила Строгонова, решение вступает в силу незамедлительно.

Кроме того, данное решение инстанции станет поводом для внесения компании, а также ее владельцев Виктора Кислого и Малика Хатажаева в реестр экстремистов и террористов, указал председатель суда.

В апреле суд в Москве арестовал три юридических лица группы компаний "Леста игры". Под арест подпали основное юрлицо – ООО "Леста", а также "Леста геймс эдженси" и "Леста геймс Москва".

Ранее виртуальная блокчейн-игра Age of Mars была внесена в реестр нарушителей из-за недостаточной защиты персональных данных граждан РФ. Суд установил, что на данном сайте распространяются персональные данные россиян, включая их фамилии, имена, отчества, фотографии и даты рождения.

