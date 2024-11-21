В ГД сочли нелогичным наказывать россиян за игру в S.T.A.L.K.E.R. 2

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Нелогично наказывать россиян за косвенную причастность к украинскому производителю игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и ее покупку, отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, приобретение шутера по параллельному импорту или скачивание его пиратским способом не делает человека террористом или гражданином, поддерживающим Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Я бы предостерег наших коллег, друзей, соратников от таких предложений. Если действительно человек умышленно финансирует ВСУ, конечно, это – преступление. Если он скачал взломанную версию и в нее поиграл, я не думаю, что это требует какого-то наказания", – заявил депутат.

В Госдуме ранее допустили возможность запрета игры в России. Это может быть связано с тем, что разработчики поддерживают ВСУ, считает депутат Антон Горелкин. Он не исключил, что в игровом контенте могут найти противоправную информацию. В этом случае ответственность может ждать тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации.

Между тем шутер оказался недоступен для покупки российским игрокам на площадках Steam и Epic Games Store. Игра также представлена в Microsoft Store, GOG, Xbox Store и Game Pass. Однако плашка "Данный товар недоступен в вашем регионе" появляется только в двух онлайн-магазинах.