Юрист Толмачев опроверг ответственность за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2

Распространение второй части культовой игры S.T.A.L.K.E.R. в России может обернуться тюремным сроком, предупредили в Госдуме. Причина в том, что украинские разработчики шутера ранее спонсировали Вооруженные силы Украины. При этом юристы утверждают, что оказаться за решеткой можно даже за покупку игры. Как на это отреагировали геймеры, расскажет Москва 24.

Шутер вне закона?

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой намечен на 20 ноября, могут официально запретить на территории России, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Депутат объяснил это тем, что разработчики видеоигры спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).





Антон Горелкин зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт видеоигры по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве тогда пояснили, что на портале было опубликовано обращение с осуждением проведения спецоперации.

При этом официальный релиз второй части S.T.A.L.K.E.R., по сути, и не планировался: украинская компания GSC Game World, которая создала ее, отказалась от продажи своего контента в РФ еще в марте 2022 года. Однако в то же время в Сети публиковалась информация, как российские геймеры могут приобрести новую часть.

События S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl развернутся спустя десять лет после финала первой части серии, которая вышла еще в 2007 году. Главный герой – сталкер по прозвищу Скиф, который отправится в глубины зоны отчуждения, чтобы найти некое "сердце Чернобыля". Продолжение должно было появиться еще в 2012 году, однако впоследствии дата релиза переносилась несколько раз. По информации СМИ, в игре будет только украинская и английская озвучка, а русский язык доступен в виде субтитров.



"Не проще вообще ограничить игру в РФ?"

Уголовная ответственность может грозить не только за распространение, но и за покупку игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предупредил в беседе с Daily Storm адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов. По его мнению, геймер даже рискует получить статью о госизмене.





Михаил Мушаилов адвокат и правозащитник Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства.

В то же время юрист подчеркнул, что для привлечения к ответственности за госизмену необходимо доказать прямой умысел: россиянин должен хотеть отдать деньги именно на спонсирование противника. Тем не менее Мушаилов на всякий случай порекомендовал "поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания".

Идею блокировки S.T.A.L.K.E.R. 2 в России поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Однако, по ее словам, это необходимо, чтобы обезопасить самих геймеров.

"Понятно, что разработчики игры поддерживают врага и финансируют ВСУ. Воюют на стороне противника и покупают за средства, вырученные от игры, машины и технические средства для киевского режима. Не проще ли в такой ситуации вообще ограничить эту игру на территории России, нежели пугать ответственностью обычных геймеров?" – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Однако юрист, доктор юридических наук Александр Толмачев в беседе с телеканалом Москва 24 назвал шумиху вокруг игры частью ее пиар-компании. По его словам, никакая ответственность за увлечение этим шутером россиянам не грозит.





Александр Толмачев юрист, доктор юридических наук По российскому законодательству запрещена может быть только экстремистская продукция, которая подрывает основы расового равноправия, вероисповедания и так далее. Если это, к примеру, будет распространено через СМИ, то его закроют и накажут. А что касается того, играете ли вы или читаете сами с собой, это никого не интересует.

Законодателям важно знать, не угрожает ли что-то защите нашего государства, не соблазняет ли к революционным действиям внутри страны и не обижает ли кого-то, заключил Толмачев.



