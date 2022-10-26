Студия CDPR анонсировала ремейк первой части "Ведьмака"

Фото: thewitcher.com

Польская компания – разработчик компьютерных игр CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части "Ведьмака" на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщается на сайте игровой франшизы.

Отмечается, что речь идет не о ремастеринге оригинального "Ведьмака", а о создании новой игры с нуля. В настоящее время работа над проектом находится на ранней стадии. Занимается разработкой сторонняя польская студия Fool's Theory, в которой работают разработчики разных частей франшизы.

Также в CDPR пояснили, что анонсированный ранее проект под рабочим названием Canis Majoris и есть ремейк первого "Ведьмака". В студии подчеркнули, что более подробная информация о новой игре появится не скоро.

"Ведьмак – это то, с чего все началось для нас, для CD Projekt RED. Это была первая игра, которую мы когда-либо создали, и тогда это был важный момент для нас", – сказал руководитель CD Projekt RED Адам Бадовски.

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