Депутат Горелкин допустил, что в России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2

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Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2, выход которой запланирован на 20 ноября, могут запретить в России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Причиной этому станет не только тот факт, что разработчики поддерживают ВСУ, добавил парламентарий.

"Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т. д.), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации", – передает RT его слова.

На фоне политической обстановки российские разработчики остаются на внутреннем рынке, отметил Горелкин. Это, по его мнению, является вызовом, и государство должно предусмотреть меры поддержки отечественного игропрома. К развитию указанной отрасли необходимо привлекать инвесторов из российского бизнеса, считает парламентарий. Он также выступил за создание целевого фонда.

Ранее стало известно, что компания "Сайберия Нова", создавшая экшен-игру "Смута", предоставит компьютерному клубу-партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Сеть состоит из 1,5 тысячи клубов, которые ежегодно посещают свыше 2,8 миллиона любителей видеоигр. Таким образом, партнерство позволит еще большему количеству игроков протестировать игру на 50 тысячах мощных компьютерах.

