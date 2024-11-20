S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась недоступна для россиян после релиза на игровых площадках

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России)/officialstalker

Шутер про зону отчуждения в Чернобыле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказался недоступен для покупки российским игрокам на площадках Steam и Epic Games Store, передает РИА Новости.

Игра представлена в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Xbox Store и Game Pass. Однако плашка "Данный товар недоступен в вашем регионе" появляется только в двух онлайн-магазинах.

В Госдуме ранее допустили возможность запрета игры в России. Это может быть связано с тем, что разработчики поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), считает депутат Антон Горелкин.

Он также не исключил, что в игровом контенте могут найти противоправную информацию (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни). В этом случае, по мнению депутата, ответственность может ждать тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации.

Между тем в Роскомнадзор пока не поступали решения, связанные с блокировкой в России этой игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 разработала украинская студия GSC Game World. Спустя 17 лет после выхода первой части появилась вторая. Действие происходит в постапокалиптической чернобыльской зоне отчуждения. Игрок погрузится в нелинейную историю, которая разворачивается в мрачной атмосфере фантастики и постапокалипсиса. Ему предстоит определить будущее зоны отчуждения.