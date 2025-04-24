Суд в Москве арестовал активы владельца онлайн-игры "Мир танков"

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Суд в Москве арестовал три юридических лица группы компаний "Леста игры". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Группа компаний владеет симуляторами "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Уточняется, что 17 апреля был наложен арест на основное юрлицо – ООО "Леста", а также на "Леста геймс эдженси" и "Леста геймс Москва".

Ранее Тверской районный суд на два месяца арестовал генерального директора ООО "Компания Благо" Дмитрия Фосмана. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Два месяца Фосман проведет в СИЗО.

Судом также было отказано в удовлетворении ходатайства защиты гендиректора компании, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.