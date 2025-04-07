Арбитражный суд Москвы отклонил иск МО РФ к производителю средств борьбы с БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на 57,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" специализируется на производстве средств борьбы с беспилотниками. В ноябре 2024 года Минобороны РФ посчитало, что завод не выполнил свои обязательства по контракту.

Сумма исковых требований составила свыше 57 миллионов рублей, другие подробности дела не сообщаются. Однако Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске оборонному ведомству.

Ранее, в октябре 2024 года, Минобороны РФ подало иски в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для ВС РФ. Тогда Минобороны потребовало взыскать с института свыше 29 миллионов рублей.

Также в июле 2024 года МО РФ подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.