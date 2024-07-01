01 июля, 06:51Экономика
МО РФ требует взыскать 6,4 млрд рублей убытков с "Военно-строительной компании"
Фото: ТАСС/Олег Елков
Минобороны России в июле 2024 года подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков. Об этом со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы сообщает ТАСС.
"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу", – указано в определениях суда по всем трем искам о взыскании убытков.
В одном из исков речь идет о взыскании убытков по государственному контракту.
Ранее суд арестовал генерала Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следователей, с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за покровительство. Всего он якобы получил от них 36 миллионов рублей. Свою вину в этом Шамарин не признал.
Минобороны России впоследствии подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 миллиона рублей к пермскому телефонному заводу "Телта".
Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей