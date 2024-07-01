МО РФ требует взыскать 6,4 млрд рублей убытков с "Военно-строительной компании"

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Минобороны России в июле 2024 года подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков. Об этом со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы сообщает ТАСС.

"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу", – указано в определениях суда по всем трем искам о взыскании убытков.

В одном из исков речь идет о взыскании убытков по государственному контракту.

Ранее суд арестовал генерала Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следователей, с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за покровительство. Всего он якобы получил от них 36 миллионов рублей. Свою вину в этом Шамарин не признал.

Минобороны России впоследствии подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 миллиона рублей к пермскому телефонному заводу "Телта".

