МО РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий более 29 млн рублей

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Минобороны РФ подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для ВС РФ, потребовав взыскать с него более 29 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Суть исковых требований министерства обороны не раскрывается. Вместе с тем, по данным источника агентства, часть исков связаны с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

АО "НИМИ им. В. В. Бахирева" занимается разработкой боеприпасов и взрывателей, артиллерийских, стрелково-пушечных и ракетных орудий, а также проектированием технологических машин и комплексов для ВС РФ.

В июле Минобороны России подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков. В одном из исков речь идет о взыскании убытков по государственному контракту.