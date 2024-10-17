Дело возбуждено на директора радиотехнического института имени Минца

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На исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора данного предприятия Владимира Финкельштейна возбудили дело об особо крупном мошенничестве в процессе реализации гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Так, в 2013 году министерство обороны РФ подписало с предприятием договор на создание образца военного назначения и на его испытание. Сумма контракта составила более 2 миллиардов рублей. В период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн с помощью подложных документов разработали некачественный образец и похитили свыше 130 миллионов рублей, которые поделили между собой.

В результате Лобузько отправили в СИЗО, а Финкельштейну избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают расследование дела, которое находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Ранее следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину, которого суд спустя время арестовал.

По данным следствия, в 2015–2017 годах он и его подчиненный Александр Богданов, исполняя в рамках государственного оборонного заказа контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили больше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой.

