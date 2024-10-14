14 октября, 14:23Происшествия
Экс-глава компании "Пеленгатор" обвинен в хищении 100 млн рублей на гособоронзаказе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, в 2015–2017 годах Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов, исполняя в рамках государственного оборонного заказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили больше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой.
Суд арестовал Богданова, а Дрогалину избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее столичный суд дал шесть лет колонии бывшему замгендиректора ПАО "Ил" Андрею Новожилову по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика.
Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Также директору ЦПКТ МАИ Вячеславу Хвану назначено пять лет лишения свободы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.
"Безопасный город": суд арестовал руководителя "Военторга" Павлова по делу о хищении