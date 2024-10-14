Экс-глава компании "Пеленгатор" обвинен в хищении 100 млн рублей на гособоронзаказе

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2015–2017 годах Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов, исполняя в рамках государственного оборонного заказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили больше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой.

Суд арестовал Богданова, а Дрогалину избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичный суд дал шесть лет колонии бывшему замгендиректора ПАО "Ил" Андрею Новожилову по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика.

Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Также директору ЦПКТ МАИ Вячеславу Хвану назначено пять лет лишения свободы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.