Суд приговорил экс-замгендиректора "Ила" к шести годам колонии по делу о хищении

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы назначил 6 лет колонии экс-замгендиректору ПАО "Ил" Андрею Новожилову по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Суд признал вину Новожилова по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями".

Кроме того, суд назначил директору Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеславу Хвану 5 лет тюрьмы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на следствие уточняет, что фигуранты дела похитили средства с помощью "мертвых душ", когда разрабатывали элементы крыла для топливозаправщика на базе тяжелого военного самолета Ил-76МД-90А.

Дело против них возбудили еще в 2020 году после проверки реализации госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), подписанного еще в октябре 2012 года. В рамках договора компания должна была произвести тяжелое военно-транспортное воздушное судно Ил-76МД-90А и самолет-заправщик на сумму в размере 9,241 миллиарда рублей.

Недавно стало известно, что министерство обороны России понесло ущерб в размере 130 миллионов рублей из-за поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа. По информации СМИ, это произошло из-за подлога документов. В связи с этим пять бортов Ил-76 не использовались с 2022 по 2023 год.

СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело против руководства ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" (БЛМЗ) по факту злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в конце июля 2024 года. По версии СК, управляющие завода с 2017 по 2022 год приобретали подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и с 2022 по 2023 год использовали их в колесах КТ199, поставляемых для установки на самолеты.

Правоохранители считают, что управленцы завода пытались подобным образом избежать ответственности и штрафных санкций за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей.

