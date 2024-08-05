"Известия": Минобороны РФ получило контрафактные запчасти к Ил-76

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Министерство обороны России понесло ущерб в размере 130 миллионов рублей из-за поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, сообщает газета "Известия".

"Поставка некачественных запчастей стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76", – рассказал собеседник газеты.

По его словам, из-за этого пять бортов Ил-76 не использовались с 2022 по 2023 год. СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в конце июля 2024 года.

Источник газеты сообщает, что дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" (БЛМЗ). По его словам, управляющие завода с 2017 по 2022 год приобретали подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и с 2022 по 2023 год использовали их в колесах КТ199, поставляемых для установки на самолеты.

Правоохранители считают, что управленцы завода пытались подобным образом избежать ответственности и штрафных санкций за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей. По их данным, неустановленные менеджеры завода подделали документы о закупке подшипников у ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Документы о приемке продукции также были сфальсифицированы представителем министерства обороны РФ. По словам источника газеты, установка бракованных деталей в принципе стала возможна именно из-за подделки документов о принятии представителями военной приемки Минобороны.

Представители БЛМЗ заявили газете, что завод признан потерпевшей стороной по делу, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники были допущены Самарским подшипниковым заводом.

По данным газеты, в апреле 2018 года в отношении СПЗ открыто конкурсное производство в связи с банкротством. В 2020 году следователи возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства предприятия, так как по данным прокуратуры, с 2014 по 2017 год в целях обесценивания имущества предприятия руководство СПЗ совершало заведомо убыточные сделки по его отчуждению. 100% доли в уставном капитале СПЗ принадлежат компании SPZ Holding Limited, зарегистрированной на Кипре.

В СК РФ, в свою очередь, сообщили, что подробности дела не подлежат распространению, так как это противоречит интересам следствия.

До этого стало известно о задержании руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей. Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

