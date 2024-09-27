В Москве арестован фигурант дела о хищении денег, выделенных для Минобороны РФ

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Тверской суд Москвы арестовал Владимира Иванова, которого обвиняют в хищении денежных средств, выделенных под госконтракт для нужд Минобороны РФ, путем мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Однако в материалах не указано, о каком именно государственном контракте идет речь. При этом защита настаивала не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, и указывала на то, что в деле отсутствуют доказательства события преступления и причастности к нему и что Иванова задержали спустя год после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, само уголовное дело, как уточняется в документах, было возбуждено 22 августа 2023 года.

Ранее по аналогичному обвинению было возбуждено уголовное дело в отношении руководства и сотрудников "Военторга". По версии следствия, в 2019 году они совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии – Алании, Ставропольского края, Псковской области и иных субъектов, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств министерства обороны РФ.

Следствие предполагает, что соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.