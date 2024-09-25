Дело экс-подчиненного Тимура Иванова связано с хищением 3 млрд руб

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Уголовное дело в отношении Антона Филатова, бывшего сотрудника экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова, связано с хищением более 3 миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц", сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд.

Согласно материалам, уголовное дело было возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и других неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц", уточнил адвокат фигуранта.

Дело было выделено из основного и направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Спустя время заместитель генерального прокурора вернул его следователю для устранения нарушений.

Сумма хищений, в которых обвиняется сам Филатов, не уточняется. 25 сентября суд продлил его арест до 3 декабря.

Банк "Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 крупнейших кредитных учреждений России. В ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский объявлен в розыск.

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов до задержания объявили Филатова в федеральный розыск. Позже обвиняемый был задержан по возвращении из служебной командировки в КНР.

В документах указано, что экс-подчиненный Иванова в апреле 2024 года получил разрешение следователя на выезд за пределы России и всегда возвращался обратно, включая командировку в Китай. По возвращении из этой командировки он был доставлен в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Также суд установил, что следователь не давал разрешения на выезд.

Басманный суд Москвы арестовал Филатова по делу бывшего замглавы МО РФ Иванова 27 апреля 2024 года по статье "Растрата в особо крупном размере". Фигурант был руководителем нескольких организаций, связанных с Минобороны, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где работал до 2019 года.

Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. По его делу арестовали 43 банковских счета в 3 российских банках и особняк на Чистом переулке столицы. Также, по последним данным, ущерб по делу Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей.