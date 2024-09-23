В деле главы "Военторга" Владимира Павлова появились два новых фигуранта

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Два новых фигуранта появились в деле главы "Военторга" Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и продлил до 30 декабря срок содержания под стражей Павлову, Тимуру Исакову, а также Дмитрию Комлеву и Сергею Тетруашвили.

Павлов был задержан 1 августа по обвинению в хищении крупной суммы денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Тогда же МВД арестовало его предполагаемого соучастника – предпринимателя Тимура Исакова.

Комлев является генеральным директором ООО "Сандора", его задержали 30 августа по обвинению в особо крупном мошенничестве. Однако ранее не сообщалось, что его дело связано с делом "Военторга".

30 августа также был задержан индивидуальный предприниматель Тетруашвили, гражданин Израиля и Германии, бывший учредитель ООО Ф.О.Н., которое занималось арендой и управлением недвижимостью.

По мнению следствия, соучастники преступления приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали ее Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.