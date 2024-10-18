18 октября, 11:28Происшествия
СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следственный комитет нашел в Балашихе похищенный у Минобороны РФ комплекс, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
Следователи арестовали трех человек по подозрению в хищении комплекса. Правоохранители установили, что экс-начальник "Главного управления обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий "Строительного управления Московского региона" МО РФ Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потатов с 2019 по 2021 год во время признания банкротом одной из компаний похитили комплекс.
Главное военное СУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении трех фигурантов. Хамовнический районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, уточнил СК.
Ранее столичный суд продлил до 22 января 2025 года арест экс-начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.
Шамарина арестовали 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Сначала свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же признал вину, но частично.
СК РФ задержал главу парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова