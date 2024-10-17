Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину до 22 января

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Гарнизонный военный суд в Москве продлил до 22 января арест экс-начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, который обвиняется в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Шамарину в виде заключения под стражу на срок до 22 января 2025 года", – озвучил судья решение.

Шамарина арестовали 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следователей, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и общее покровительство. Средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Ранее свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же признал вину, но частично.