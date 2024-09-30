Суд арестовал недвижимость и 100 млн рублей бывшего начальника вещевого управления МО РФ

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Суд арестовал имущество бывшего заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, арест наложен на загородный дом и трехкомнатную квартиру, а также денежные средства на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Срок заключения под стражу Демчику продлили до 1 ноября 2024 года.

Следователи Главного военного следственного управления СК России продолжают расследование уголовного дела.

Решение об аресте экс-начальника вещевого управления Минобороны было принято судебной инстанцией 2 августа. Следователи считают, что весной 2017 года, когда полковник запаса еще занимал свою должность, гендиректор одной из коммерческих организаций передал ему четыре миллиона рублей в качестве взятки. За это он хотел получить покровительство Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.

Позже стало известно, что в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов.