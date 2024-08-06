Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Демчик

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Бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки в размере четырех миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Дело расследуется по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, полковник запаса до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ. Весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих организаций передал ему взятку в четыре миллиона рублей ради покровительства Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.

Выяснилось, что в 2017–2018 годах организацию, которую представлял взяткодатель, привлекали в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии. В указанный период с ней заключили в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей.

Сейчас СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Ранее военные следователи предъявили обвинение бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО. Офицера арестовали и отправили в СИЗО-11. Вину в хищениях Пешков не признает.

До этого суд арестовал руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова по делу о хищении при исполнении госконтрактов с Минобороны РФ.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

