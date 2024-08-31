РИА Новости: в деле экс-главы управления в МО РФ Демчика фигурируют головные уборы

Фото: Следственный комитет РФ

В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России", – говорится в сообщении.

По информации следователей, Демчик обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Решение об аресте экс-начальника вещевого управления Минобороны было принято инстанцией 2 августа.

Следователи считают, что весной 2017 года, когда полковник запаса еще занимал свою должность, гендиректор одной из коммерческих организаций передал ему четыре миллиона рублей в качестве взятки. За это он хотел получить покровительство Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.

Однако позже сторона защиты бывшего начальника вещевого управления министерства обороны РФ обжаловала решение о его аресте. Адвокаты Демчика просят изменить его меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы.

