Защита экс-начальника вещевого управления МО РФ Демчика обжаловала его арест

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Сторона защиты бывшего начальника вещевого управления министерства обороны РФ Владимира Демчика обжаловала решение о его аресте, заявили в беседе с ТАСС представители 235-го гарнизонного военного суда, куда поступили соответствующие материалы.

В инстанции уточнили, что во время ареста полковник запаса находился в статусе подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

В свою очередь, адвокаты Демчика просят изменить его меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы.

Решение об аресте экс-начальника вещевого управления Минобороны было принято инстанцией 2 августа.

Следователи считают, что весной 2017 года, когда полковник запаса еще занимал свою должность, гендиректор одной из коммерческих организаций передал ему четыре миллиона рублей в качестве взятки. За это он хотел получить покровительство Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.