Прокурор запросил 6 и 9 лет колонии организаторам экскурсии по Неглинке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокурор попросил суд назначить Александру Киму и Никите Дубасу, проходящим по делу о гибели людей в коллекторе в Москве, 6 и 9 лет колонии общего режима соответственно. Об этом со ссылкой на данные судебной инстанции пишет ТАСС.

Вместе с тем представитель гособвинения потребовал удовлетворить иски потерпевших о сохранении ареста на долю в уставном капитале компании "Спутник" и машину Lada Granta, принадлежащую Киму.

Согласно версии прокурора, объявление о незаконной экскурсии по коллектору Неглинки было составлено Дубасом, когда как Ким разместил его на сайте "Спутника". Оба организатора не проверили безопасность мероприятия и не отменили его после того, как узнали о неблагоприятном прогнозе погоды.

В Москве-реке 21 августа 2023 года были найдены тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Тогда вину оба не признали.

В сентябре 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Киму и Дубасу обвинение.