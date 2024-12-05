Потерпевшие по делу о нелегальной экскурсии по Неглинке подали иски на 24 млн

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Двое потерпевших по уголовному делу о гибели людей в коллекторе в Москве заявили гражданские иски на сумму в 24 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Одна из потерпевших, которая потеряла свою несовершеннолетнюю дочь в результате трагедии, подала иск на 15 миллионов. Отец погибшего молодого человека потребовал 9 миллионов рублей морального вреда с фигурантов дела Никиты Дубаса, который являлся одним из организаторов экскурсии, и директора компании "Авангард" – Александра Лазовского. Последний скрылся от следствия и объявлен в розыск.

21 августа 2023 года в Москве-реке были найдены тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали еще одного фигуранта – гендиректора компании "Спутник" Александра Кима за незаконные экскурсии.

Позже суд арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Тогда вину оба не признали. В сентябре этого года следствие в окончательной редакции предъявило обвинение по факту первоначально возбужденной статьи Киму и Дубасу.