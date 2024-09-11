Фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе в Москве предъявлено обвинение

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Следствие в окончательной редакции предъявило обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Александру Киму и Никите Дубасу, которые являются фигурантам дела о гибели туристов в столичном коллекторе. Это следует из документов суда, передает РИА Новости.

Также, как уточнил адвокат в жалобе на продление ареста фигурантам, следователь уже предоставил обвиняемым результаты различных экспертиз, а в день заседания суда первой инстанции он сообщил сторонам об завершении следственных мероприятий.

Следствие также сообщило о другом фигуранте дела – директоре компании "Авангард" Александре Лазовском. Сейчас, по версии СК, мужчина находится в ОАЭ, поэтому его объявили в международный розыск и заочно арестовали. ТАСС со ссылкой на материалы суда утверждает, что в деле могут появиться новые обвиняемые.

"Следственные и процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление срока, выполнены не в полном объеме, поскольку не установлены все соучастники преступления", – сказано в постановлении суда о продлении ареста диггеру Дубасу и главе компании "Спутник" Киму.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа 2023 года. Всего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

По факту этого инцидента следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Кима.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Вину они не признали. Защита Кима утверждала, что он создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений об экскурсиях, а сам гендиректор компании заявлял, что его компания не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.

