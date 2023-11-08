Мосгорсуд оставил в СИЗО организаторов экскурсий по коллектору Неглинки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московский городской суд не удовлетворил жалобу на арест организаторов экскурсии по коллекторам реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе были восемь человек, тела последних из них были найдены 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая продавала и предоставляла соответствующие услуги.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании "Спутник" Александра Кима и диггера Никиту Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Ким не признал свою вину. Защита директора компании "Спутник" заявила, что может предоставить залог в размере 5 миллионов рублей или отправить его под домашний арест.

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