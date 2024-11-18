Фигурант дела о гибели людей в коллекторе Москвы возместил ущерб некоторым потерпевшим

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Глава компании "Спутник" Александр Ким, который проходит по делу о гибели людей в коллекторе в Москве, помирился с некоторыми потерпевшими и возместил им моральный и материальный вред, сообщает РИА Новости.

Его адвокат уточнил, что Ким помирился с Логашиным, Агеевой, Макушкиным, Фадеевым. При этом сумму выплаченных средств он не уточнил.

В сентябре следствие в окончательной редакции предъявило обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Александру Киму и Никите Дубасу, которые являются фигурантам дела о гибели туристов в столичном коллекторе.

Следствие также сообщило о другом фигуранте дела – директоре компании "Авангард" Александре Лазовском. Сейчас, по версии СК, мужчина находится в ОАЭ, поэтому его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Группа из восьми человек отправилась на экскурсию в коллектор Москвы в августе 2023 года. Тогда начался сильный ливень, люди пропали, их тела на протяжении нескольких дней находили спасатели. По данному факту следствие возбудило уголовное дело. Обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Кима.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Вину они не признали. Защита Кима утверждала, что он создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений об экскурсиях.

