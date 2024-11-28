Фигурант дела о гибели туристов в коллекторе Москвы Дубас частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никита Дубас, являющийся фигурантом уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе во время экскурсии, частично признал свою вину во время заседания в столичном Мещанском суде, передает РИА Новости.

В свою очередь, второй фигурант Александр Ким заявил о непринятии обвинений.

21 августа 2023 года в Москве-реке были обнаружены тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. сего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

По факту ЧП следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Кима.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Тогда вину оба не признали. Защита Кима утверждала, что он создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений об экскурсиях, а сам гендиректор компании заявлял, что его компания не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.



В сентябре 2024-го следствие в окончательной редакции предъявило обвинение по факту первоначально возбужденной статьи Киму и Дубасу. Кроме того, правоохранители также сообщили о другом фигуранте дела – директоре компании "Авангард" Александре Лазовском. На тот момент, по версии СК, мужчина находился в ОАЭ, поэтому его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

