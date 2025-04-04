Столичный суд арестовал гендиректора компании "Благо" Фосмана

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы на два месяца арестовал генерального директора ООО "Компания Благо" Дмитрия Фосмана. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Фосман обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Два месяца он проведет в СИЗО.

Кроме того, судом было отказано в удовлетворении ходатайства защиты гендиректора компании, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее Мещанский суд отправил в СИЗО до 25 мая экс-гендиректора российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Максима Басова. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Обыски в офисах "Русагро" прошли 26 марта. Холдинг заявил, что это не связано с нынешней деятельностью компании, и продолжил работать в штатном режиме.

После этого в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича и Басова выдвинули обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Мошкович был арестован 27 марта. Он не признал вину и заявил о проблемах с сердцем, в связи с чем просил избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд отказал.