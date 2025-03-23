Двое мужчин задержаны за помощь мошенникам в обмане москвича на 1 млн руб

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оперативники района Северное Медведково задержали двоих мужчин, которых подозревают в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу.

Жертвой злоумышленников стал 19-летний москвич. По предварительной информации, ему позвонили якобы из службы доставки и заявили, что ему привезли подарок от их компании. Однако для его получения молодой человек должен назвать код, который получит из SMS.

Когда москвич сделал это, ему начали поступать сообщения от различных финансовых организаций, оповещающие об одобрении кредитов. В тот же день через мессенджер с молодым человеком связался неизвестный, который назвался сотрудником надзорного органа. Он убедил пострадавшего, что мошенники получили его паспортные данные.

"Лжефинансист уверил заявителя, что их организация смогла отменить перевод его денежных средств на счета мошенников, однако оставшиеся деньги нужно снять со счетов и передать их представителю. Следуя инструкциям мошенников, житель столицы обналичил со своего счета более 1 миллиона рублей, после чего упаковал деньги в коробку и передал их одному из курьеров на Бауманской улице", – рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские сумели установить и задержать двоих мужчин в возрасте 18 и 23 лет. Они рассказали сотрудникам МВД, что каждый из них исполнял в этой схеме свою роль. Старший из задержанных принимал информацию о жертвах от кураторов и направлял ее своему соучастнику, который выезжал на встречи с потерпевшими и забирал деньги. В дальнейшем украденные деньги конвертировались в криптовалюту и перенаправлялись на счета кураторов.

В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантов было решено заключить под стражу.

Тем временем мошенники начали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в фейковые лотереи. Переходя по указанной ссылке, пользователь попадает на ресурс, где ему предлагают открывать коробочки с призами. Как правило, после нескольких безуспешных попыток выпадает денежный приз, при этом зачастую в валюте.