МВД предупредило об опасности бесплатных зарядок и Wi-Fi

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Министерство внутренних дел России предупредило, что использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может представлять угрозу для смартфонов. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство пояснило, что мошенники с их помощью могут установить вредоносное программное обеспечение на мобильное устройство.

"Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование", – сообщили в пресс-центре МВД.

В качестве мер безопасности ведомство рекомендует не вводить персональные и платежные данные, а также не передавать документы, когда смартфон подключен к общедоступной Wi-Fi-сети. Кроме того, МВД советует не открывать в этот момент банковские приложения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт за 200 рублей в день, который используют для кражи личных данных или вымогательства.

Мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram, на форумах и сайтах с вакансиями. В случае отклика жертве объясняют, что нужно передать временный доступ к своему WhatsApp. После они начинают писать знакомым от лица владельца и просить перевести деньги или предоставить личные данные.