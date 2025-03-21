Департамент ЖКХ предупредил москвичей о схемах мошенничества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском регионе зафиксирована схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники представляются сотрудниками АО "Мосэнергосбыт" и пытаются получить личные данные граждан, объясняя это необходимостью в проверке приборов учета. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В связи с этим глава ведомства Раис Чигликов призвал москвичей оставаться бдительными и не идти на поводу у мошенников. Он также подчеркнул, что энергосистема столицы работает в штатном режиме. Департамент не фиксировал каких-либо скачков напряжения и сбоев на территории региона.

"Напоминаю, что поверка, обслуживание и замена приборов учета электрической энергии, находящихся на общедомовой территории, производится энергосбытовой компанией бесплатно в соответствии с утвержденным графиком. Сотрудники ПАО "Мосэнергосбыт" не запрашивают никаких кодов из СМС, а также не просят устанавливать дополнительное программное обеспечение и переходить по каким-либо ссылкам", – отметил он.

Представители департамента также пояснили, что, как правило, мошенники звонят горожанам и настаивают на срочном визите мастера в выходные дни. После этого они просят жертв раскрыть проверочный код с портала "Госуслуги".

В случае подозрительного звонка ведомство посоветовало незамедлительно остановить диалог и обратиться на горячую линию ПАО "Мосэнергосбыт" по телефону +7 (499) 550-95-50. Там москвичи могут уточнить данные о приборах учета. Кроме того, департамент призвал сообщать обо всех случаях мошенничества в правоохранительные органы.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о мошенничестве с обменом валют за границей. В союзе уточнили, что соответствующая информация появилась в нескольких телеграм-каналах и СМИ. Однако эти слухи не имеют официального подтверждения.

