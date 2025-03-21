Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 19:52

Туризм

РСТ опроверг сообщения о мошенничестве с обменом валют за границей

Фото: 123RF/alfexe

Российский союз туриндустрии (РСТ) не фиксирует обращений или жалоб от организованных туристов, связанных с обменом валют за границей и мошенническими действиями. Об этом заявили в пресс-службе организации.

В союзе уточнили, что соответствующая информация появилась в нескольких телеграм-каналах и СМИ. Однако эти слухи не имеют официального подтверждения.

Там же указали, что учет правонарушений, связанных с обменом валюты, осуществляется МВД России и правоохранительными органами стран, где происходят подобные инциденты.

На фоне этого в РСТ напомнили о рекомендациях туристам, путешествующим за границей. Во-первых, путешественникам необходимо заранее оплачивать услуги в рублях, приобретая туры у российских операторов. Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала поездки.

Во-вторых, туристам нужно определить необходимую сумму наличных с учетом разрешенных лимитов на вывоз валюты из России. Также союз советует выбирать надежные обменные пункты и банковские сервисы.

Помимо этого, лучше отдавать предпочтение современным платежными технологиями. Например, некоторые российские банки, не находящиеся под санкциями, предлагают оплату через QR-коды при наличии роуминга.

Вместе с тем самостоятельным путешественникам при планировании поездок важно учитывать местные условия обмена валют и доверять проверенным сервисам, указали в РСТ. Организованным туристам лучше обращаться к туроператорам, которые предлагают оплату через собственные приложения.

В случае возникновения сложностей при покупке наличной валюты, рекомендуется приобретать евро, юани или наличную валюту страны, в которую планируется путешествие.

В начале марта в Москве мошенники похитили у мужчины 30 миллионов рублей, обменяв ему доллары на билеты из банка приколов. Горожанин для обмена нашел объявление в мессенджере Telegram.

Предварительно, он передал неизвестному 330 тысяч долларов наличными, взамен тот отдал заявителю 30 миллионов рублей, которые оказались фальшивыми. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Читайте также


туризм
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика