РСТ опроверг сообщения о мошенничестве с обменом валют за границей

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Российский союз туриндустрии (РСТ) не фиксирует обращений или жалоб от организованных туристов, связанных с обменом валют за границей и мошенническими действиями. Об этом заявили в пресс-службе организации.

В союзе уточнили, что соответствующая информация появилась в нескольких телеграм-каналах и СМИ. Однако эти слухи не имеют официального подтверждения.

Там же указали, что учет правонарушений, связанных с обменом валюты, осуществляется МВД России и правоохранительными органами стран, где происходят подобные инциденты.

На фоне этого в РСТ напомнили о рекомендациях туристам, путешествующим за границей. Во-первых, путешественникам необходимо заранее оплачивать услуги в рублях, приобретая туры у российских операторов. Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала поездки.

Во-вторых, туристам нужно определить необходимую сумму наличных с учетом разрешенных лимитов на вывоз валюты из России. Также союз советует выбирать надежные обменные пункты и банковские сервисы.

Помимо этого, лучше отдавать предпочтение современным платежными технологиями. Например, некоторые российские банки, не находящиеся под санкциями, предлагают оплату через QR-коды при наличии роуминга.

Вместе с тем самостоятельным путешественникам при планировании поездок важно учитывать местные условия обмена валют и доверять проверенным сервисам, указали в РСТ. Организованным туристам лучше обращаться к туроператорам, которые предлагают оплату через собственные приложения.

В случае возникновения сложностей при покупке наличной валюты, рекомендуется приобретать евро, юани или наличную валюту страны, в которую планируется путешествие.

В начале марта в Москве мошенники похитили у мужчины 30 миллионов рублей, обменяв ему доллары на билеты из банка приколов. Горожанин для обмена нашел объявление в мессенджере Telegram.

Предварительно, он передал неизвестному 330 тысяч долларов наличными, взамен тот отдал заявителю 30 миллионов рублей, которые оказались фальшивыми. Правоохранители возбудили уголовное дело.