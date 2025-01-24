Вице-президент РСТ Горин перечислил запрещенные для ввоза в РФ товары

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Помимо молочной и мясной продукции из Европы, при въезде в РФ могут изъять незадекларированный товар. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее в СМИ появилась информация, что при въезде в РФ из стран Евросоюза у россиян на таможне забирают колбасы, ветчину, хамон, сыры и прочую мясную и молочную продукцию. Соответствующее распоряжение дал Россельхознадзор из-за вспышки ящура в Германии. В самом ведомстве пояснили, что запрет действует даже при ввозе продукции через третьи страны и распространяется в том числе на ввоз в личных целях.

По словам Горина, ограничения по эпидемиологическим соображениям, как правило, носят временный характер. Поэтому эксперт посоветовал туристам следить за обновлением информации.

"Пока нельзя ввозить даже небольшой кусочек колбасы или сыра. Продукция изымается и просто утилизируется. Есть еще другой вариант – описаны случаи передачи на ответственное хранение и уничтожение с актированием данного изъятия, то есть составляли том числе протоколы", – указал эксперт.

Специалист напомнил, что, помимо временного запрета на ввоз молочной и мясной продукции, в РФ действуют и постоянные таможенные правила ввоза товаров.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин Без декларации можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч долларов и весом не более 50 килограммов. Все остальные вещи нужно декларировать. В случае нарушения этих правил последует уже определенная ответственность, в частности изъятие и штрафные санкции.

В пример эксперт привел случай, когда тюменские таможенники пресекли провоз более 50 килограммов незадекларированного дубайского шоколада для перепродажи. В связи с этим были возбуждены два дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что впервые с 1988 года на животноводческой ферме в Хенове в немецкой федеральной земле Бранденбург зафиксировали вспышку ящура. Это высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней, которое может передаваться человеку. Заразиться можно через сырое молоко и продукты переработки. Отмечается, что примерно половина инфицированных животных умирает в течение двух-трех суток после заболевания.