Вспышка ящура впервые за 35 лет зафиксирована на ферме в Бранденбурге

Фото: 123RF/yacobchuk

Вспышка ящура была выявлена впервые с 1988 года на животноводческой ферме в Хенове в немецкой федеральной земле Бранденбург. Об этом сообщает радиостанция RBB24 со ссылкой на районное управление.

В связи с этим, по данным радиостанции, вокруг фермы была организована карантинная зона протяженностью около 1 километра. Кроме того, 11 азиатских буйволов будут забиты в ближайшее время.

Ящур является высокозаразным вирусным заболеванием крупного рогатого скота и свиней, которым также может заразиться человек. Примерно у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ домашних овец и коз, диких жвачных животных и их генетического материала из Румынии из-за распространения чумы мелких жвачных животных. Тогда в стране было зарегистрировано уже 11 очагов.

