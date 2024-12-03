Роспотребнадзор контролирует ситуацию с вирусами Марбург и Оропуш

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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян. Ранее случаи заболевания этими вирусами были зарегистрированы в 17 странах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Роспотребнадзором зарегистрированы тест-система для выявления вируса Марбург и ПЦР-система для дифференциальной диагностики вируса натуральной оспы и оспы обезьян. Также разработаны лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш. Кроме того, для недопущения завоза вирусов на территорию России во всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль.

В ведомстве туристам рекомендовали уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. Также специалисты напоминают о важности профилактики – мыть руки с мылом и пользоваться антисептическими средствами для рук.

"Обращайтесь к местным органам здравоохранения для получения актуальной информации о ситуации с вирусами и рекомендациях по профилактике. Необходимо использовать репелленты, избегать тесных контактов с местным населением", – добавили в ведомстве.

В начале октября ВОЗ предупредила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург после того, как министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания из-за выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Между тем первый случай заражения оспой обезьян выявили в центральной канадской провинции Манитоба в конце ноября. До этого вакцина от оспы обезьян под названием MVA-BN от датского производителя прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).