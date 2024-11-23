Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Канаде

Фото: 123RF/angellodeco

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в центральной канадской провинции Манитоба. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

"Сообщается о первом подтвержденном случае оспы обезьян в провинции, который также является первым случаем оспы обезьян в Канаде", – указывается в сообщении.

Как подчеркнуло правительство, этот случай связан с поездками и вспышкой вируса в Центральной и Восточной Африке. Пациента уже обследовали и отправили домой. Сейчас он находится в полной изоляции.

Ранее вакцина от оспы обезьян под названием MVA-BN от датского производителя прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом, она станет первой вакциной, которая поможет в борьбе с оспой обезьян.

Между тем ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

