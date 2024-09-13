Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ

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Вакцина от оспы обезьян под названием MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сказано на сайте организации.

Таким образом, она станет первой вакциной, которая поможет в борьбе с оспой обезьян. Помощник гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения Юкико Накатани призвала после предварительного квалификационного одобрения в срочном порядке расширить доступ вакцины странам, которые испытывают острую необходимость в том, чтобы снизить распространение данной инфекции.

"Преквалификация ВОЗ вакцины MVA-BN поможет ускорить текущие закупки вакцин против оспы обезьян правительствами и международными учреждениями, такими как GAVI и ЮНИСЕФ, чтобы помочь сообществам, находящимся на переднем крае продолжающейся чрезвычайной ситуации в Африке и за ее пределами", – отметила Накатани.

Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

Роспотребнадзор, в свою очередь, исключил угрозу распространения оспы обезьян в РФ. В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус и могут использоваться во внелабораторных условиях.

Между тем совет главных санитарных врачей ЕАЭС посчитал низкими риски по оспе обезьян в Евразийском регионе. Речь шла как о странах, входящих в союз, так и о Таджикистане и Узбекистане.