Роспотребнадзор рекомендовал изолировать контактировавших с больными оспой обезьян

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Роспотребнадзор разработал перечень профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение завоза и распространения оспы обезьян в России. Ведомство в соответствующем документе рекомендовало изолировать контактировавших с зараженными на три недели.

По данным надзорного ведомства, также было решено усилить меры по выявлению зараженных оспой обезьян среди тех, кто прибыл из неблагополучных с точки зрения распространения болезни стран. Прибегнуть к таким мерам необходимо в целях предотвращения ухудшения эпидемической ситуации.

"Обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21 дня", – указано в перечне.

Ранее совет главных санитарных врачей ЕАЭС посчитал низкими риски по оспе обезьян в Евразийском регионе. Речь шла как о странах, входящих в союз, так и о Таджикистане и Узбекистане. При этом все страны, представители которых присутствовали на встрече, усилили санитарно-контрольные меры на границе.