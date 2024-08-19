Вирусолог Чепурнов не исключил появления оспы обезьян в России

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Оспа обезьян является распространенным заболеванием, поэтому она может появиться и в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на профессора вирусологии, руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова.

Эксперт предположил, что заходы инфекции в Россию уже были. Так, по его словам, очередная вспышка была связана с заходом вируса в Скандинавию. Кроме того, как он утверждает, на данный момент много людей подхватили оспу обезьян в Конго, где распространено довольно много болезней.

При этом профессор вирусологии отметил, что врачи и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переживают из-за распространения новой мутации оспы, которая характеризуется большой летальностью – до 5% среди взрослых.

"Это уже серьезно, это даже не COVID-19, где летальность была 3%. Правда, новая ветка оспы обезьян не настолько заразна и летучая, тем не менее возможности распространения есть. У нас достаточно мобильный народ, немаленькие связи с Африкой: как производственные, так и миграционные", – объяснил Чепурнов.

Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. В связи с этим организация уже разработала региональный план, который требует первоначальные 15 миллионов долларов.

Однако Роспотребнадзор исключил угрозу распространения оспы обезьян в РФ. В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус и могут использоваться во внелабораторных условиях.

