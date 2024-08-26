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26 августа, 14:32

Общество

Роспотребнадзор назвал низким риск распространения оспы обезьян в Евразии

Фото: 123RF/peopleimages12

Совет главных санитарных врачей ЕАЭС посчитал низкими риски по оспе обезьян в евразийском регионе, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Это относится как к странам – членам ЕАЭС, так и к Таджикистану и Узбекистану. В ходе встречи санитарные врачи ЕАЭС также обсудили принимаемые мероприятия против завоза и распространения заболевания. По данным надзорного ведомства, все страны усилили санитарно-контрольные меры на границе.

За период вспышки в африканских странах на территории России зарегистрировали лишь три завозных случая оспы, которые удалось выявить и не допустить распространения, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Сейчас в РФ есть все необходимое для выявления оспы. При этом разработанная российскими учеными вакцина может дать пожизненный иммунитет от болезни.

Московские ученые завершили разработку вакцины от оспы обезьян

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