Директор Центра имени Гамалеи: вакцина от оспы обезьян может дать пожизненный иммунитет

Фото: 123RF/scyther5

Вакцина от оспы обезьян, которая была разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может дать пожизненный иммунитет от болезни, заявил в беседе с ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, специалистам еще предстоит провести некоторые исследования.

"Если вакцина сделана правильно и на хорошем носителе типа аденовируса генноинженерного, и при этом нет антигенного дрейфа у возбудителя инфекционного заболевания, которое мы выявляем, допустим, гриппа или же COVID-19, то я думаю, что иммунитет должен быть пожизненный, хотя это, конечно, надо проверять", – отметил Гинцбург, отвечая таким образом на вопрос о значимости повторной вакцинации от оспы обезьян.

Аргументируя свои слова, ученый напомнил о том, как проходила вакцинация от коронавируса. Гинцбург обратил внимание, что у тех людей, которые во время прививания получали исходную версию "Спутника V", разработанную в целях борьбы с "уханьским" вариантом COVID-19, остаются на высоком уровне вируснейтрализующие антитела.

При этом, подчеркнул эксперт, с момента получения вакцины прошло около четырех лет. По его словам, та же тенденция будет характерна для антител, способных бороться с оспой обезьян или черной оспой.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что оспа обезьян является распространенным заболеванием, поэтому она может появиться и в России. Эксперт предположил, что инфекция уже появлялась в стране. Так, по его словам, очередная вспышка была связана с заходом вируса в Скандинавию.