Мурашко заявил, что у России есть наработки по вакцине против вируса Марбург

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У России имеются некоторые наработки по вакцине, направленной на борьбу с инфекцией Марбург, а также против лихорадок Западного Нила и Ласса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече со своими коллегами по странам БРИКС, передает ТАСС.

Он также напомнил, что Россия разработала вакцину против вируса Эбола. На этом фоне Мурашко пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в данном направлении, подчеркнув, что российская сторона готова предоставить имеющиеся знания и возможности.

Ранее специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершили доклинические испытания вакцины, предназначенной для борьбы с лихорадкой Марбург. В настоящее время эксперты готовятся к проведению клинического этапа.

В начале октября ВОЗ предупредила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург после того, как министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания из-за выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России. Она обратила внимание, что любая инфекция может быть завезена на территорию страны, однако российские специалисты делают все, чтобы этого не произошло.

