Врач Вознесенский: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы

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Вирусом Марбург, который способен привести к геморрагическому поражению организма, можно заразиться через немытые бананы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.

По его словам, сейчас все продукты проходят тщательный санитарный контроль, который позволяет выявлять опасные вирусы и бактерии.

"Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода", – объяснил специалист.

Как добавил врач, также вирус Марбург может передаваться через близкий контакт с зараженным человеком или животным.

О риске глобальной эпидемии вируса Марбург в начале октября предупредила ВОЗ после того, как Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку заболевания из-за выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России. Она обратила внимание, что любая инфекция может быть завезена на территорию страны, однако российские специалисты делают все, чтобы этого не произошло.

